FOTOD | Mart Helme kriitika venelaste aadressil ärritas Jüri Ratast niivõrd, et ta lajatas: te õõnestate Eesti riiki!

Ratas kostis, et põhiseaduse mõte on, et rahvusliku, rassilise, usulise ja ka poliitilise vihkamise õhutamine on seadusega keelatud. "Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. See, mida te välja toote, on minu meelest lausa õõvastav, et kuidas te ütlete seda, et osa Eesti elanikkonnast siia ühel, teisel või kolmandal põhjusel ei kõlba. Nagu ma ütlesin, riigireetmine ei ole seotud sellega, missugune on selle inimese kodune keel või emakeel. Riigireetmine on seotud isikuomadustega, kahjuks negatiivsete isikuomadustega. "

Seejärel sai sõna Mart Helme: "Lugupeetud peaminister! Te ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Ja ilmselt poliitilistel põhjustel, sest teie erakonnal on teatavasti koostööleping Ühtse Venemaaga, teie valijaskonnast enamuse moodustavad vene rahvusest inimesed ja selge see, et selles olukorras te keeldute tõele näkku vaatamast." Ta ütles, et EKRE ei ole riiki reetnud erinevalt nendest vene rahvusest kõrgetel positsioonidel töötanud inimestest. "Kas te tunnistate fakti, et vene rahvus on lisariski moment ja siin ei ole inimõigustega ega põhiseadusega midagi pistmist? See ei ole diskrimineerimine, kui neid põhjalikumalt kontrollitakse ..."

Ratas ei jäänud vastust võlgu, vaid kostis: "Te õõnestate Eesti riiki." Ta lisas: "Ja ma usun, et ka nendes sõnades, mida te kasutasite oma küsimuse esitamisel, et lahterdada inimesi, kelle kodune keel on vene keel või kelle kodune keel on eesti keel, ja öelda, et ühed on siia sobilikud ja teised ei sobi siia mitte, ja kui venekeelses inimesed tahavad kuskile kandideerida, siis nad peavad mingisuguseid tihedamaid sõelasid läbima kui näiteks eesti rahvusest Mart või Jüri, siis ma arvan, et see kindlasti ei ole õigusriigi ega demokraatilise riigi aluspõhimõte. Ka siin saalis teie enda ametikaaslased on venekeelse emakeelega."