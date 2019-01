FOTOD | Mali valitsus tänas Eestit panuse eest julgeolekusse

Nii Mirow kui kohtumisel osalenud Eesti staabiohvitserid tõid välja, et kohalikud sõdurid on väljaõppest väga huvitatud ja selleks motiveeritud. Peamisteks väljakutseteks on õige varustuse leidmine ja keskastme juhtimine. Mirow tänas kaitseminister Luike Eesti panuse eest ning tunnustas meie sõdurite professionaalsust. Kaitseminister Luik ütles kohtumisel, et Mali keeruline poliitiline ning julgeolekuolukord on ohuks nii lähipiirkonnale kui ka Euroopale. Luik lisas, et koos liitlastega kohalikku olukorda stabiliseerides panustab Eesti Malis mitmel missioonil.

Eesti kaitseväelased on toetanud Malit alates 2013. aastast ÜRO rahuvalvemissioonil MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissioonil EUTM Mali. 2018. aasta augustist on Eesti 48 kaitseväelasega panustamas ka Prantsusmaa juhitud operatsiooni Barkhane. MINUSMA-s osaleb Eesti kolme saabiohvitseriga, EUTM Mali missioonil aga viie staabiohvitseri ja instruktoriga.

Mali keeruka olukorra üheks põhjuseks on piiriülene terroristlike rühmituste liikumine, mistõttu ebastabiilsus ja kuritegevus levivad üle kogu Saheli piirkonna. "Piirkonnas tegutsevad relvarühmitused on killustunud ning omavahel vaenujalal," märkis kaitseminister Luik.

Täna sõidab kaitseminister Gaosse, et kohtuda seal operatsioonil Barkhane teenivate Eesti kaitseväelastega.