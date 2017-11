FOTOD | Maksuvõlgades Kõue Mõisa omanik Eerik-Niiles Kross vahetas sportliku masina uhiuue 100 000 eurot maksva Mercedese luksussedaani vastu

Riigikogu liige ja reformierakondlane Eerik-Niiles Kross teatas hiljaaegu sotsiaalmeedia vahendusel, et soetas uue, uhke ja suure sõiduauto - 2017. aasta Mercedes-Benz S500. Samal ajal on Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ mullune majandusaasta aruanne esitamata ning ettevõtte maksuvõlg ulatub 125 967 euroni.

Kross ütles Delfile, et autovahetus toimus eelmise masina liisingu lõppemise tõttu. Varasemalt sõitis Kross niisamuti Mercedesega. 2010. aasta Mercedes-Benz 500 SL (sport leicht) on sportauto. Autot on erinevatel tehnikaportaalidel iseloomustatud kui hea sõidumugavusega, kuid kallite ülalpidamiskuludega masinat.

"SL (Mercedes-Benz 500 SL - toim) on sportauto ja kuigi mulle teadupärast kiire sõit meeldib, siis ega ta päris Eesti kliima auto ei ole," kommenteeris Kross autovahetust ja nendib, et S-klassi Mercedes on tunduvalt ilmastikukindlam.

Mercedes-Benz S500 on ruumikas - auto pikkus on üle viie meetri - luksusauto. Auto kapoti all tuksub 335 kW võimsusega bensiinimootor, mille soliidne kütusekulu on keskmiselt 8,9 liitrit 100 kilomeetri kohta, linnas neelab auto aga keskmiselt 12,1 liitrit ja maanteel 7,1 liitrit 100 kilomeetri kohta.

2750 kg täismassiga luksusmasin suudab arendada kiirust kuni 250 km/h.

Mis puudutab liisingumakset, siis Krossi sõnul jäi see endiseks ja ka eelmine auto läks uue masina sissemakseks. 2017. aasta Mercedes-Benz S500 maksab ligikaudu 100 000 eurot. Kui aga armastad mugavust, siis on võimalik juurde osta ka lisavarustust, olenevalt sellest tõuseb ka auto hind.

ERR: Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ maksuvõlg ulatub 125 967 euroni

Alates eelmise aasta novembrist on võlg igakuiselt kasvanud ja ulatub 18. juuli seisuga 120 492 euroni, millele lisandub intressivõlg 5475 eurot. Maksuvõlast on ajatatud 67 701 eurot, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Maksuvõlg on tingitud mitmest asjaolust. Esmalt kindlasti sellest, et olen halb majandaja. Arvatavasti ka sellest, et maksan palgad välja enne kui maksud ehk olen parema meelega võlgu riigile kui töötajatele," ütles Kross ERRile.

Peale selle on tema sõnul võlgade taga ka varem tehtud personalipoliitilised möödalaskmised, kuid alates eelmise aasta lõpust on paigas meeskond, millega ta on väga rahul.

"Võiks ju ka ka väita, et kuna me ei maksa ümbrikupalka, siis saab täiega Eesti liiga kõrget tööjõumaksu nautida. Oluline on ka ajaloolise traditsiooni järgimine, Eesti mõisad on juba keskajast saadik enamasti kellelegi võlgu olnud," lisas Kross.

Suurem osa maksuvõlast on tema kinnitusel graafikuga ajatatud ja seda tasutakse korrapäraselt. "Ühe-kahekuune sotsmaksuvõlg lohiseb järel, sellega peaks ehk selle majandusaastaga järje peale saama," sõnas riigikogu liige.