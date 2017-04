FOTOD: Majandusminister Kadri Simson kohtus Šveitsi presidendi Doris Leuthardiga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse tervitusvisiidile tulnud Šveitsi president Doris Leuthard arutas majandus- ja taristuministri Kadri Simsoniga Eesti ja Švetisi majandussuhete üle.

Kohtumisel vesteldi peamiselt Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni, energeetika ja transpordi teemadel ning tutvustati Šveitsi delegatsioonile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Eesti eesistumise prioriteete ning eesistumise raames asetleidvate ürituste sisu.

Šveits teeb aktiivselt koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega ja on osutunud heaks koostööpartneriks ka Eestile. "Tänane kokkusaamine läks edukalt, oleme Šveitsiga ühisel arvamusel, et Euroopa energiapoliitikat tuleb suunata tulevikuperspektiive ja energiatõhusust silmas pidades. Peame kulutama vähem soojusenergiat ning selle asemel suunama ressursse säästlikku renoveerimisse," ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

"Energiatõhususe vallas oleme šveitslastega koostööd juba teinud. Eesti ja Šveitsi vaheline energiatõhususprojekt lõppes tulemusrikkalt ning selle raames sai Eesti juurde kuus energiatõhusat avalikku hoonet," lisas minister.

Šveitsi president tunnustas Eestit kui digitaalselt arenenud riiki ja nentis, et Eestit peetakse Šveitsis digitaalse innovatsiooni pioneeriks. Lisaks arutleti ka Rail Balticu teemal, mida šveitslased pidasid väga heaks algatuseks ning leidsid, et see annaks Eesti kaubavahetusele teiste riikidega oluliselt hoogu juurde.