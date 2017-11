FOTOD | Maapoodide probleemid ootavad lahendusi: sotsiaalkomisjon kutsub kokku ühisistungi

Väikepoodnikud ja riigikogu sotsiaalkomisjon jõudsid tänasel arutelul ühisele seisukohale, et maapoodide muredele tähelepanu juhtiv märgukiri ei täida oma eesmärki, kuna see on suunatud vaid sotsiaalkomisjonile, mis enamiku väikekaupmeeste probleemidega ei tegele. Seetõttu korraldatakse ühine arutelu nelja komisjoni, maksu- ja tolliameti (MTA), politsei- ja piirivalveameti (PPA) ja konjunktuuriinstituudi vahel.

Täna keskpäeval toimus riigikogu sotsiaalkomisjonis Eesti Väikekaupmeeste Liidu märgukirja "Maapoodide kaitseks koguti 31 000 allkirja" arutelu, kuhu oli kutsutud väikepoodnike ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Tegemist on ühe suurima allkirjade arvuga märgukirjaga, mis riigikogule lähetatud. Märgukiri kritiseeris jõuliselt nii aktsiisipoliitikat kui täiendavaid regulatsioone tubakaseaduses, mis sunnivad tubakatooteid leti alla peitma. Need muudatused süvendavad väikepoodnike sõnul aga piiri- ja salakaubandust või toovad kaasa vajaduse täiendavateks investeeringuteks niigi keerulises olukorras.

Tubakaseaduse muudatused ei tekita suuri probleeme

Ainsa väikekaupmeeste murena kuulub riigikogu sotsiaalkomisjoni pädevusse tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu arutamine.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt (SDE) kinnitas pärast kohtumist Delfile, et tubakaseaduse osas leiti väikepoodnikega üksmeel. "Kaupmehed nägid väga selgelt, et piirang, mis sunnib kauplejaid tulevikus tubakatoodetele kardina ette panema, nende tööd ei sega."

Loe veel

Sotsiaalkomisjon võttis vastu otsuse saata tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu riigikogu suurde saali teisele lugemisele 6. detsembril. Kolmas lugemine on planeeritud 13. detsembrile.

Kütt märkis, et Itaalia ja Portugali pidurdamise tõttu veninud arutelu tubakaseaduse üle lükkab seaduse jõustumise 2019. aasta 1. jaanuarilt sama aasta 1. juulile. "Protseduuriliste ja menetluslike toimingute tegemisest läks pool aastat kaduma ja seadus jõustub hiljem, et ettevõtjad saaksid ette valmistuda," sõnas Kütt.

Väikepoodnike mure arutatakse suuremas ringis

Kuna tubakaseaduse osas suuri erimeelsusi polnud ja sotsiaalkomisjoni pädevusse teised väikepoodnike märgukirjas tõstatatud probleemid ei kuulu, tõdesid Küti sõnul väikekaupmehed, et märgukirja edastamine sotsiaalkomisjonile oma eesmärki ei täida.

Seetõttu tegi sotsiaalkomisjon ettepaneku rahandus-, majandus- ja maaelukomisjonile ettepaneku ühisistungiks. Kohale plaanitakse kutsuda ka MTA, PPA ja konjunktuuriinstituudi, et teemat järgmisel aastal laialdamiselt arutada. "Eelmine valitsus eraldas täiendavad vahendid MTA-le kontrolli tõhustamiseks. Vahendid on saadud kätte, aga tahame olukorrast ülevaadet saada."

Sotsiaalkomisjoni juhi sõnul on väikepoodnikud eelkõige mures piiri- ja salakaubanduse pärast, samuti valmistab neile meelehärmi ketipoodidega konkureerimine.

Kütt tunnistas, et ta ei tea, kui kaugele on valitsuses aktsiisipoliitika aruteludega jõutud.

"Väikepoodide läbimüük sõltub 40 protsenti, suveperioodil kuni 70 protsenti alkoholist. "Alkohol ei ole meie komisjoni teema, aga mure elu ja kauplemise võimalikkuse pärast maal oli tõsine."

Kütt märkis, et alkoholiaktsiiside teema on otseselt rahanduskomisjoni teema. "Rahandusminister on see, kes valdab seda infot. Rahandusministri positsioon on olnud mitme ministri läbi IRLi positsioon," lausus Kütt.

"Me kõik teame seda, et kui Eestis olid hinnad madalamad, oli Soome, kust siia tuldi. Siis see meile meeldis, aga teistpidi mitte. "Ma tean ka seda, et kolm riiki - Soome, Eesti ja Läti - on parlamentide tasemel kokku leppinud ka ühise kohtumise, et seda teemat kolme riigi vaates arutada," rääkis Kütt.

Ta lisas, et väikepoodnikud küsisid, miks keegi salakaubandusega ei tegele ja miks lastakse sel toimuda. "Iga külavanem teab, kus müüakse maksumärgistamata sigarette. Sigaratte tuuakse ka läbi Läti Valgevenest, nii et see teema on laiem," tõdes Kütt.

Istungist võtsid osa Eesti Väikekaupmeeste Liidu esindajad Rein Reinvee, Margus Karro ja Evi Aidberg ning sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Katrin Karolin, keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse juht Aive Telling, rahvatervise osakonna nõunik Triinu Täht ja õigusnõunik Susanna Jurs.