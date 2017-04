FOTOD: Linnarahva kulul: kampaania "Pane like" on suunatud tänapäeva noortele, kes ajalehti ei loe

Lasnamäe linnaosa valitsus kutsub Laagna tee sildadel olevate hiigelplakatite abil vajutama like linnaosa Facebooki lehekülgedel. Miks sellise kampaania peale raha laristada? Selgub, et linn sai soodsa diili ja nimetab seda ise üldse sotsiaalseks kampaaniaks.

"Meil on kaks suurt plakatit, üks on Saarepiiga silla juures ja teine on Lindakivi silla juures," seletab linnaosa avalike suhete nõunik Olga Nigrovskaja.

"Kuna tegemist on sotsiaalse suunitlusega reklaamiga, siis meile on tehtud kohatasu soodustust 97 protsenti ja ülejäänud teenustele 10 protsenti. Kokku kaks plakatit koos paigaldusega (sealhulgas kohatasu) ja trükkimisega läksid meile maksma 514,80 eurot (koos KM) ja eksponeerimisperiood mõlema plakati puhul on 10.04.17-07.05," ütleb ta.

Internetist tausta uurides tuleb välja, et alates 1995. aastast tegeleb Laagna tee sildadele reklaami paigutamisega Sildreklaam OÜ. Linnaasutuste eri reklaamikampaaniatega on kokku puututud ka varasemalt.

Nigrovskaja sõnab, et eelnevalt mainitud kulu on igati mõistlik ning linnaosal on eelarves ette nähtud kulud informatsiooni peale. "Kui arvutada puhtmatemaatiliselt, siis antud juhul reklaampäev maksab 18 eurot ja kui mõelda buustimise peale või Facebooki fännikampaaniate peale, siis need summad on täiesti võrreldavad," lausub ta.

"Meie linnaosas on umbes 119 000 elanikku ja on ülioluline olla kättesaadav nii-öelda onlines. Facebook ongi selline ressurss, mis pakub võimalust operatiivselt teavitada linlasi meie linnaosas toimuva kohta. Meil on kaks toimivat Facebooki lehte nii eesti kui ka vene keeles," jätkab Nigrovskaja. "Tänapäeva noored ei loe eriti ajalehti ja ei vaata telerit, sotsiaalmeedia on tihtilugu ainuke koht, kus saab sellele sihtrühmale teateid edastada."