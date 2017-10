FOTOD | Linnahallist on veel kolmandik puhastamata, pidevalt lisandub uusi ebatsensuurseid kujutisi

Kuigi muinsuskaitse poolt Linnahalli AS-ile saadetud märgukirja järgi on hoone grafitist puhastamise tööde lõpptähtaeg 1. november, on hetkel puhastamata veel kolmandik Märt Sultsi ja Piradose poolt tehtud seinamaalingust. Samas lisandub ebatsensuurseid kujutisi pidevalt juurde, mistõttu on linnahallil plaanis puhastustööde tähtaja osas paluda pikendust.

Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse liige Kaia Jäppinen möönab, et inetuid kujutisi tuleb kogu aeg juurde. "Ilmselt taotleme puhastustööde lõpptähtaja edasilükkamist novembri keskpaigani. Hetkel on tähtaeg kriitiline, me ei jõua puhastada nii kiiresti".

Kohal käinud Delfi fotograafi sõnul on osa "kunstist" täiesti uus. "Mõned kujutised on saanud ilusa, hõbedase sisu, mis kauni sügispäikese käes kenasti sillerdavad," selgitas ta.

Seda, kes uued inetused seinale maalib, ei oska Jäppinen arvata. Mis puudutab seinamaalingut, siis sinna peale ei ole soditud. "Võime seinamaalingu puhtaks pesta, aga paraku näitab praktika, et pind kaetakse uuesti ebasündsate joonistustega. Samas on see surnud ring ilmselt kuni hoone rekonstrueerimiseni, mis algab kas 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses. Kuni selle ajani ilmselt jäämegi hoonet maksumaksja arvelt puhatama."

Kogu grafiti eemaldamise tähtajaks on Jäppineni sõnul 1. juuni 2018. "Hoone visuaalne külg on muidugi väga oluline, iga päev käivad seal sajad turistid. Puhastamine on seda enam mõttetu, et välisfassaad läheb väljavahetamisele rekonstrueerimistööde käigus".

"Praegune Piradose tehtud seinamaaling on tehtud vesialusel, senised puhastustööd on näidanud, et see tuleb hästi maha. Varasema grafiti ja ka uute ebatsensuuruste kohta seda öelda ei saa. Ma ei teagi, millist pesuliiki peaks nende puhul kasutama, kas liiva- või klaasipritsi. See aga omakorda kõik kahjustab fassaadi," lisas Jäppinen.