FOTOD | Linnahalli maalingute eluiga jäi lühikeseks, täna algas testpesemine

Eelmisel kolmapäeval tekkisid keskerakondlasest endise koolijuhi Märt Sultsi eestvedamisel räämas linnhalli seinetele maalingud. Nagu hiljem, selgus, eraldas selleks 15 000 eurot ka Tallinna linn.

Muinsuskaitseamet käskis aga "teose" maha pesta, sest linnahalli näol on tegemist kaitse all oleva objektiga ning täna ehk nädal hiljem alustati Sultsi ja co töö testpesemist.

Delfi kirjutas eelmisel neljapäeval, et linnahalli tänavakunstiprojekti eestvedaja Märt Sults kohtus täna muinsuskaitseametiga, kust tuli selge sõnum - maalingud peab maha pesema.

Projekti eestvedaja Märt Sults ja peakunstnik Silver Seeblum selgitasid Delfile, et linnahalli maalingutel on taga sügav mõte ja see ilustab linnapilti. Muinsuskaitseameti keeldu peavad nad aga mõistetamatuks.

Kunstnik Silver Seeblumi sõnul on linnahaali maalimine olnud mõtteis juba ammu. "Paljud on küsinud, miks ma siia midagi maalinud pole," räägib Seeblum.

Maalingutel on Seeblumi kinnitusel ka patriootlik ja kodumaine tagamõte. "Siin on talutemaatikat ja ka looduse teemat. Tahame tuua linna loodusele lähemale," kirjeldab ta.