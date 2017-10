FOTOD | Linnahalli ebaseadusliku seinamaalingu eemaldamine lõpetati

Täna lõunal peatas PRDS Eesti OÜ juhatus linnahalli fassaadile nende poolt joonistatud seinamaalingu eemaldamise ning lõpetas lepingu puhastustöid teostava SodaBlast OÜ-ga. Tallinna Linnahalli ASi juhatuse liikmele Kaia Jäppinenile tuli selline teadaanne ootamatult.

Pirados Brand jagas oma sotsiaalmeedia kontol täna avaldust, kus tõdes, et linnahalli puhastustööd lõpetati. "PRDS Eesti OÜ juhatuse liige Rene Leet lõpetas täna (12. oktoober) kell 12.00 Tallinna Linnahalli "EV 100" supergraafika seinamaalingu maha pesemise lepingu, sest Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must koos oma komisjoniga ei saa midagi teha kollektiivse pöördumise heaks," kirjutatakse postituses.

Välja on toodud ka riigikogu vastus Pirados Brandi pöördumisele. Nimelt esitas Pirados Brand riigikogule möödunud kuul kollektiivse pöördumise puhastustööde lõpetamiseks, millele oli lisatud ka 2200 poolehoidja allkirjad. Kultuurikomisjon vastas, et riigikogu ei saa ühegi hoone mälestiseks olemist lõpetada, vastav õigus on ainult muinsuskaitseameti eksperdihinnangu alusel muinsuskaitse nõukogul.

Tallinna Linnahalli ASi juhatuse liige Kaia Jäppinen oli puhastustööde peatamisest teada saades väga üllatunud. Küll aga tunnistas Jäppinen, et olgugi, mis meediast läbi käinud on, tasub puhastustööde eest PRDS Eesti OÜ ja seega oli ka neil õigus leping lõpetada.

Hiljem vastas Jäppinen Delfile, et suhtles PRDS Eesti OÜ juhatuse liikme Rene Leetiga. "Kuna maalingute eemaldamise protsess ei ole veel aegkriitiline, siis leppisime Leetiga kokku, et järgmisel nädalal kohtume silmast silma ja püüame leida parima võimaliku lahenduse," sõnab Jäppinen. Ta lisab, et puhastustööde lõpetamise tähtaeg on 29. oktoorbil.