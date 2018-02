FOTOD | Liibanonis missioonil viibivad kaitseväelased tähistasid Eesti 100. aastapäeva piduliku rivistusega

Liibanonis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL teenivad Eesti kaitseväelased tähistasid eile Eesti Vabariigi 100. aastapäeva piduliku rivistusega oma praeguses teenistuskohas ÜRO tugipunktis.

"Osalemisega UNIFIL-i missioonil täidate te oma väikese osa aidates kaasa rahu püsimisele selles keerulises maailmajaos ja suurendades sellega turvatunnet ka koduses Eestis," ütles oma aastapäevakõnes Eesti Liibanoni kontingendi ülem major Margus Mikk.

"Hindan kõrgelt kõigi panust, kes on otsustanud seista Eesti vabaduse eest tehes seda koduses kas Eestis või siin missioonipiirkonnas. Ja see on tegelikult suur panus, sest see on aeg, mil te olete oma lähedastest eemal ja mida te enam kunagi tagasi ei saa," lisas

major Mikk.

Päikeselise ja ligi 20-soojakraadise ilmaga kulgenud aastapäeva üritused algasid hommikul president Kersti Kaljulaidi ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ühise Skype'i kõnega missioonipiirkondades teenivatele kaitseväelastele, millele järgnes pidulik rivistus.

Rivistusel anti auastmekõrgendust saanud Eesti kaitseväelastele kätte auastmetunnused, oma sõnavõttudega esinesid Iiri-Soome pataljoni ülem kolonelleitnant Neil Nolan, Soome kontingendi ülem kolonelleitnant Ari Laaksonen ning eestlaste ja soomlaste ühise A-kompanii

ülem major Jussi Asiakainen.

Loe veel

Rivistusele järgnes Tallinnas toimunud kaitseväe paraadi ühine vaatamine ning lõunasöök kontingendi liikmetele ja külalistele, kus pakuti aastapäeva puhul Eestist Liibanoni saadetud koduseid sööke ja jooke. Kaitseväelased said kätte neile Tartu lasteaia Väike Päike

mudilaste poolt saadetud aastapäeva tervituskaardid.

Iiri-Soome pataljoni koosseisu kuuluv Eesti kontingent Liibanonis koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest, kokku ligikaudu 40 kaitseväelasest. Kontingent alustas teenistust mullu novembris ja naaseb Eestisse tänavu mais. Eesti osaleb ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL alates 2015. aasta maikuust.