FOTOD | Lennujaama juures olevat pilpaküla lammutanud ekskavaatorijuht: need majad olid siin kõik illegaalselt ja meil oli täielik õigus need maha võtta

Eelmisel aasta novembris lubas lennujaam, et lennujaamas asuv pilpaküla lammutatakse selle aasta aprilliks lõpuks maha ja selle asemele ehitatakse lennurada. Käisime ise kohal vaatamas, mis seal siis tegelikult toimub.

Mööda teed sisse sõites nägime, et ühel pool on tõesti võimalik näha ehitustööd, mis käib seoses lennujaamaraja ehitusega. Teisel pool aga jätkub pilpaküla ja on samasugused majad, mida enne võis näha kohal, kus hetkel on ehitus.

Kitsekasvaja, kes elas ja kasvatas oma kahte kitse keset ehitusplatsi meie hüüete peale ei reageerinud ja lähemale ta tulla ei tahtnud. Anonüümsust soovinud ekskavaatorijuht rääkis, et kitsekasvatajale on antud eriluba jätkata elamist sellel alal. Mis sellega edasi saab, ta kommenteerida ei osanud. Ta kinnitas fakti, et nad hakkasid eelmise aasta lõpus maju maha võtma.

„Midagi neil protesteerida polnud,“ seletas ekskavaatorijuht. „Need majad olid siin kõik illegaalselt ja meil oli täielik õigus need maha võtta.“

Rae valla abivallavanem Priit Põldmäe seletas Delfile, et need majad on sinna tekkinud Nõukogude ajal ning läbi maareformi jaotati need laiali koos nende hoonetega, mis seal peal on. Ta lisas, et see on probleem, mida on väga raske lahendada, kuna puuduvad regulatsioonid.

"Kahjuks ei ole inimestel nagu see konkreetne kitsekasvataja kuhugi mujale minna oma kitsi kasvatama ning neile tuleb leida alternatiivsed viisid, kuidas nad saaksid jätkata oma kitsekasvatust ja elada kusagil mujal," seletas ta. "Olen ise selle kitsekasvatajaga rääkinud ja ta oleks nõus kolima, kui saaks kusagil oma kitsi kasvatada näiteks mõnes teises talus, aga seda peab kõike organiseerima."

Loe veel

Saime jutule ka mehega, kes elas teisel pool teed ja tegi seal oma aiamaad."Mina teen siin ainult oma aiatööd," väitis Ivan (77), kes elab tegelikult Tallinnas, aga käib seal oma peenramaad arendamas.

Ta kutsus meid ka sõbralikult sisse ja näitas meile oma kasvuhooneid, peenraid ja sauna. Ka tema ei osanud meile majade saatuse kohta midagi öelda, aga kinnitas, et teisel pool teed võeti majad maha. Tema sõnul tema enda majaga ei tohiks midagi juhtuda.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Priit Koff seletas, et „pilpaküla“ pole ainult lennujaama alal, vaid enamus maju on Rae valla alal. Need, mis kuuluvad neile, said maha lammutatud. Ta lisas, et neile kuulub veel Künka kinnistu, aga kus need piirid täpselt lähevad ning mis seal toimub, ta kommenteerida ei osanud.

"Lennurada pikenes 3480 meetrini, mistõttu tekkis juurde ka teisi lennuliikluse korraldamisega seotud rajatisi," selgitas Koff.

Ala arendamise kohta ütles Koff, et selle aasta lõpuks peaksid lennujaamale kuuluvad kinnistud olema korrastatud. "Seejärel ootame detailplaneeringute kinnitamist ning saame keskenduda lennuliiklusala edasisele arendamisele."