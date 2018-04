FOTOD | Laupa ja Käru põhikoolide kuueklassiliseks muutmise plaan tõi inimesed vallavalitsuse ette protestima

Et saada riigilt Türi põhikooli ehituseks 5,2 miljonit, tahab vallavalitsus muuta Laupa ja Käru põhikooli kuueklassiliseks. Otsus on pannud aga rahva mässama, mistõttu täna toimus vallavalitsuse ees protest.

Laupa põhikooli direktori Kaarel Aluoja selgitusel on vajadusest valla koolivõrku korrastada räägitud aastaid, kuid nii konkreetses sõnastuses ettepanekut sulgeda Laupa ja Käru koolis kolmanda astme õpe kuulis ta Türi vallavanema suust esimest korda vallavolikogu koalitsiooni koosolekul 5. aprillil.

Kuuldu oli Aluojale hämmastav ja häiriv. "Ma mõistan vallavalitsuse keerulist olukorda ja eelnõu koostaja vallavanema põhjendustki. Valla koolivõrk on tõesti üle jõu käiv ja selleks, et saada riigilt Türi linna kooli ehitamiseks väga vajalikku 5,2 miljonit eurot, on tarvis näidata, et vald tegeleb koolivõrgu korrastusega," arutles ta. "Kas aga selleks peab sulgema kolmanda astme koolis, mis on jätkusuutlik ja aastaid hästi toiminud? Siin on vastuolu."

Türile ehitatavasse kooli on lapsi juurde vaja ja Laupa põhikooli 107 lapsest 50 käib kooli linnast. Seda peabki Aluoja põhjuseks, miks vallavalitsus otsustas sulgeda VII–IX klassi just Laupa koolis.