FOTOD | Laulukaart ei tunne praegu äragi: "luukere" remont on täies hoos

Karoliina Vasli toimetaja Fotod: Madis Veltman Fotograaf-videoreporter RUS

Tuleval suvel on ees suur juubelilaulupidu, on loomulik, et selle eel saab uue kuue ka laulukaar.