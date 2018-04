FOTOD | Lamborghini, Hummer ja angaaritäis mootorrattaid: politsei viib Jaanus Vingi "tagasihoidliku" vara minema

Politsei viib korruptsioonis kahtlustatava Tallinna Linnatranspordi AS-i endise garaažide asejuhataja Jaanus Vingi maja juurest minema konfiskeeritud sõidukid.

Kuluaarides räägitakse, et palgast, mida Vink ametlikult Tallinna Linnatranspordi AS-ilt sai, oli võimalik tasuda pelgalt Lamborghini kütuse ja hoolduse eest.

Tema koduhoovis avaneb vaatepilt maalib pildi hoopis teisest elustiilist. Just praegu viib politsei sõidukid minema!

Kohapeal viibiva Delfi piltniku sõnutsi paistab, et terve angaar on mootorrattaid täis, rääkimata sellest, et mehel on ka Lamborghini ja Hummer. Midagi politsei jaoks varjatuks ei jää - näiteks kella 14 paiku saabus hoovi ka lukuabi.

Tööpõld on lai - kahest treilerist ei piisanud, pärast kella 14 saabus veel üks juurde. Politseinikud on arvestanud, et tööpäev venib pikaks: kõhutäiteks telliti kohale pitsad.

