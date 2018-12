FOTOD | Kuusalu vallas avaldatakse meelt umbusalduse osas, mida täna senisele vallavanemale avaldati

Eile kirjutas Eesti Päevaleht sellest, kuidas Kuusalu vallavanem Monika Salu mais võimule toonud kümme toetavat häält on kadunud, sest üks hääl läks üle vastasleeri.

"Kuusalu volikogu aseesimees Margus Soom (reformierakond) vahetas värvi. Veel kevadel hääletas ta vanale vallavanemale Urmas Kirtsile umbusaldust, kuid nüüd on teist meelt ja soovib meest võimu juurde tagasi tuua. Monika Salu kahtlustab, et Soomi puhul on meelemuutus erahuvist tingitud. Mehel on olnud uue koalitsiooni algusest peale olnud ambitsioon saada volikogu esimeheks. "Minu teada ei näinud senised koalitsioonipartnerid, et vallarahva esindajaks saab olla elatisraha võlglane, kelle kriminaalne süü häälte ostmise osas on leidnud tõendamist ning kelle spordiklubil on endiselt täitmata ettekirjutus,” leidis Salu, et Soomi ei saa lasta Kuusalu valda esindama tema hämara tausta tõttu. „Volikogu esimees, kui vallakodanike poolt valitud esindajate esindaja, määrab oma käitumisega kogu Kuusalu vallarahva näo,”" kirjutas Päevaleht eile.

Tänasel volikogu koosolekul sai umbusaldusavaldus tõeks. Koosolekul avaldati umbusaldust veel reale teistele volikogu liikmetele, kes on üritanud Kuusalu vallajuhtimisse muutusi tuua ning seda reformida.

Muuhulgas avaldasid täna Kuusalu elanikud oma meelt Facebookis, kus nende käest uuriti, kui palju on Salul toetaid uue (või tegelikult endise) vallavanema, Reformierakonda kuuluva Margus Soomi ees. Soomi toetajaid elanike seas oli paarkümmend, Salul sadakond.

Umbusaldati ka volikogu esimees Mait Kröönströmi.