FOTOD | Kus on keskkonnainspektorite silmad? Paljassaares maetakse päise päeva ajal autorehve maa alla

Kolmapäeva pärastlõunal jäi Delfi fotograafi kaamerasilma ette traktor, mis Paljassaare poolsaarel asuval riigi territooriumil maas lebavatele autorehvidele pinnast peale kallas.

"Selles metsatukas oli autorehve, pudeleid ja isegi vana kasvuhoone leidsin puude vahelt," kirjeldas nähtut Delfi piltnik Andres Putting. Mis aga kõige üllatavam, Laevastiku tänava garaažide vahel askeldas kenal päikeselisel päeval, riigi territooriumil, kollane traktor, mis rehvihunnikule muudkui pinnast ja mulda peale tõstis.

Delfi toimetus teavitas juhtunust ka Tallinna munitsipaalpolitsei ameti ja keskkonnainspektsiooni ametnikke.

Veel samal päeval läks olukorda kontrollima mupo ametnik. "Antud juhtumi puhul on tegemist riigile kuuluva maaga, kus on toimunud laiaulatuslik jäätmete käitlus. Jäätmed on maetud maasse ning kaetud pinnasega," edastas sündmuskohal nähtut mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

"Kuna on oht, et tegemist võib olla keskkonna olulise kahjuga, siis Keskkonnainspektsioonil kui uurimisasutusel on vastav pädevus teha toiminguid, et välja selgitada rikkumise ulatus ja mõju, munitsipaalpolitsei sellist pädevust ei ole," märkis Hunt.