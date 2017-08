FOTOD | Kurikuulsad velotaksod paarutavad hoiatusmärkidest olenemata ikka vanalinnas ringi

Hoolimata sellest, et velotaksode tegevus ei ole reguleeritud ja üleval on ka nende ebaseaduslikkusele viitavad märgid, jätkavad juhid vanalinnas oma senist tegevust.

Piltidelt on näha mitmeid velotaksosid ja nende juhte, kes Tallinna vanalinnas endiselt teenust pakuvad. Mõned velotaksod on kaarikul lausa sõna "takso" rohelise teibiga üle kleepinud. Paaril korral on jäänud pildile isegi velotakso koos keelumärgiga.

Kuna linnal veel velotaksode reguleerimisõigust pole, on need märgid pigem hoiatava eesmärgiga. Politsei- ja piirivalveameti Kesklinna politsejaoskonna patrulltalitluse juhi Taavi Kirsi sõnul jälgib politsei eelkõige seda, et velotaksod ei rikuks liikluseeskirju ja et jalgratas ei ületaks määratud mõõtmeid.

Liiklusseaduse paragrahv 87 lõige 4 järgi ei tohi kaherattaline olla laiem kui 80 cm ning kolmerattaline jalgratas laiem kui 125 cm, samas on paljud velotaksod lubatust laiemad.

Kirss lisab, et probleem võib tekkida ka sellest, kui taksojuht ei kasuta taksomeetrit ja sõidu alguses lepitakse hinnas kokku. "Kuna see ei ole reguleeritud, siis võib põhimõtteliselt klient sõidu lõppedes öelda juhile, et maksa hoopis sina mulle", räägib ta.

Linnale tekivad velotaksode reguleerimise õigused aga detsembri algul, kui Vabariigi Valitsuse poolt juunis heakskiidetud eelnõu jõustuma hakkab. "Siis peaks kõik lihtsamaks minema," märgib Kirss.