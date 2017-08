FOTOD | Kunagisele rikkaimale eestlasele püstitati nimeline pink

Tallinna kesklinna Falgi pargis on nüüdsest nimeline pink kunagisele rikkaimale eestlasele Hans Heinrich Falckile.

Kesklinna valitsus lasi terves pargis vanad ebamugavad istepingid välja vahetada ja kutsus täna ennelõunaks uuenenud parki uudistama. Ühele uutest moodsatest pargipinkidest kinnitati Hans Heinrich Falcki kui pargi rajaja nimesilt.

„Ainuüksi selle kauni pargi rajajana on Falck meenutamist ja lugupidamist väärt, aga ta on jätnud märkimisväärse jälje Eesti ajalukku ka ettevõtjana,“ ütles Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Uuenduste käigus paigaldati parki ka infotahvel, kust võib lugeda, et Falgi park (ka Falckspark, Lastepark) on rajatud 19. sajandi keskel, kui soostunud veekoguga maatüki omandas Hans Heinrich Falck – laia haardega filantroop, Tallinna Toomgildi oldermann ja varasem klaverivabrikant. Tema eluloo uurijad on väitnud, et 19. sajandi viimase kolmandiku algul oli Falck tõenäoliselt kõige rikkam eestlane. Talle kuulus nii suuri maavaldusi Toompea ümbruses kui ka ettevõtteid ja elumaju.

Aastast 1926 kuulub Falcki rajatud park Tallinna linna valdusse; seda rekonstrueeriti viimati ulatuslikult 2008. aastal. Suursuguste vanade tammede, pärnade ja lehiste tõttu on park 1959. aastast looduskaitse alla.

Kesklinna vanema sõnul on Falgi pargist kujunenud väga paljude kesklinlaste, eelkõige aga Kassisaba asumi inimeste meelispaik. „Kuna park on sedavõrd rahvarohke ja tihedas kasutuses, otsustasime seal ka mitte lihtsalt hooldusremonti teha, vaid pargiinventari täielikult välja vahetada,“ märkis Pukk.

Kesklinna valitsuse korraldatud riigihanke võitsid ühispakkujad Atix OÜ ja ParkDisain OÜ. Vastavalt lepingule paigaldati Falgi parki 26 uut pinki ja üheksa prügikasti. Lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga oli 25 574,40 eurot.