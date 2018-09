FOTOD | Kultuurikatlas jagati tasuta laiali 37 000 raamatut

„Olen siiralt tänulik kõigile inimestele, kes oma head raamatud laadale tõid, et need võiks uutele omanikele lugemisrõõmu pakkuda,“ ütles raamatulaada projektijuht Alina Tubli enne laada algust. „Võrreldes eelmise korraga on uusi ja vähekasutatuid raamatuid tunduvalt rohkem, umbes pooled. Olen kindel, et iga huviline leiab endale mõne meelepärase raamatu,“.

Raamatulaada esinemisnurgas astusid järgemööda üles noor luuletaja Jaan Keskel; kalamburist ja Twitteri-kirjanik Keiti Vilms; paljude kokaraamatute autor Lia Virkus; muusik Marek Sadam; luuletaja, humorist, illustraator, karikaturist ja ristsõnade koostaja Ilmar Trull ja TimeBooki asutaja Mihkel Sepp. Üritusel koguti vabatahtlike annetusi vähiravifondile „Kingitud Elu“.