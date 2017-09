FOTOD | Kultuurikatla ette pandi ajakirjanike tarbeks sinised soojakud

Eile täitus Kultuurikatla ja Tallinna Linnahalli vaheline parkimisplats siniste soojakutega. Need jäävad sinna kuni septembri lõpuni.

Seoses Eesti eesistumisega on Kultuurikatlast saanud pealinna süda - see on peamiseks eesistumisega seotud konverentside ja kohtumiste paigaks. Riigikantselei Euroopa pressiesindaja Piret Seemani sõnul on tumesinised soojakud mõeldud ajakirjanikele töötegemiseks. "29. septembril toimuv Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine toob Tallinnasse väga palju inimesi, sealhulgas ajakirjanikke ja soojakud on osa meediaalast," kommenteerib olukorda Seeman.

Meediaala tuleb Kultuurikatla ja linnahalli vahele. Kuna kõik ajakirjanikud Kultuurikatlasse ära ei mahu, on olukord lahendatud soojakutega. Soojakud on ette nähtud ajakirjanikele, kes üritust kajastavad.

"Pärast tippkohtumist taastame mõistagi aga senise olukorra ehk kolime koos ajakirjanikega tagasi Kultuurikatlasse," sõnab Seeman.