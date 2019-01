FOTOD | Kultuuriinimeste poliitikadebatt: "Kultuur on meie riigikaitse osa, nemad saadavad laulukoori, saadame meie laulukoori"

Teravad debatid täitsid saali vanalinnas tundideks, arutleti loomevabaduse, isikuõiguste, põhiseaduse ja riigikaitse üle. Kõnealune tsistaat kultuuri osast riigikaitses kuulub Elo Lutseppale Vabaerakonnast.

Et sõnad lihtsalt õhku rippuma ei jääks, kirjutati tähtsaimad märkused ning tsitaadid eraldi välja, et need saaksid märtsis riigikogusse valituks osutatud kultuuriinimestele oma lubadustest meeldetuletuseks olla.

Üritus tutvustas ennast ise lennukalt: "Kui tihti jõuavad Eesti kultuuripoliitikateemalised sõnavõtud kaugemale põhiseaduse preambuli meeldetuletamisest? Millal täidavad kultuuripoliitilised seisukohad Pirita tee või Puškini tänava reklaampinnad? Kuhu viib kultuuripoliitika status quo ja millised on alternatiivid? Võib arvata, et Eesti poliitilistel jõududel on kultuuripoliitika tuleviku osas palju seisukohti, aga kuulda on neid harva. Kas kultuur ei too hääli? Selles ei saa olla kindel enne, kui kultuuripoliitika (nii kitsas kui laias tähenduses) valimiste eel korralikult läbi arutada,".