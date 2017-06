FOTOD | Kuidas mööduvad Haabersti puukaitsjate jaanid?

Puukaitsjad kaitsevad remmelgat edasi ja neil ei olegi plaanis puu juurest lahkuda. Jaanide tähistamine on neil kõigil plaanis ja, kuigi praegu nägi laagriplats välja natukene kurvavõitu, siis õhtuks on inimesi juurde oodata.

Hetkel on laagrisse jäänud ainult neli-viis puukaitsjat, öösel oli aga nende enda sõnul neid seal rohkem, umbes kahekümne ringis. Delfi fotograafi sõnul oli remmelga juurde jälle kohale kutsutud politsei. Lähemal uurimisel sai ta teada, et politsei oli kohal sellepärast, et oli kahtlus, et puukaitsjad olid tarvitanud alkoholi. Nimelt oli üks elanik politseile teatanud, et loodusekaitsjad joovad ja lärmavad, aga politsei kohale tulles sellele kinnitust ei saanud. Ka Delfi fotograafi hinnangul olid kõik puukaitsjad kained. Puusõbrad on ka eelnevalt väitnud, et nad on koos otsustanud, et alkoholi nende piirides omada ei tohi.

Loodusekaitsjad kutsuvad kõiki üles ühinema nende jaanilõkkega. Nimelt on nad puud ümbritseva ehitusaia külge riputanud loosungi: "Tule jaanitulele!". Ka "Eesti Metsa Abiks" ja "Ema Kogukond" Facebooki gruppidesse panid nad üleeile üles teadaande: "Tervitused remmelga alt. Kui kellelgi on pakkuda kasutada mägironimisvarustust ja/või võrkkiikesid, siis palun lahkelt teada anda.Soovime neid kasutada oma jaaniüritusel." Nende sõnul peaks olema ka Facebookis üritus, mis kannab nime "Puu otsa ronimise ja pesitsemise õppused" ja nad lisavad juurde, et kõik inimesed on sinna oodatud. Üks teine puusõber hoiatas siiski selle ürituse algatajaid, et selline tegevus pole eriti hea mõte. "Puukoor on suht õrn sellel puul, soovitan mitte eriti turnida tema otsas, " kommenteerib ta, mille peale ürituse eestvõtja vastas, et nad üritavad nii vähe ronida puu otsas kui võimalik, aga lisas, et puu kaitsmist tuleb ikka harjutada.

Haabersti ristmiku remmelga juures on puukaitsjad telkinud juba mai lõpust. Nende arvates ei tohi puud maha võtta, sest puu on üle saja aasta vana ja puu otsas leiduvad ka linnupesad. Tallinna Keskkonnaamet aga andis sellest hoolimata loa puu maha võtta.

Samuti on remmelga kaitseks astunud ka välja paljud riigikogu liikmed. Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma kuuluvad Eerik-Niiles Kross, Artur Talvik, Mart Nutt ja Rainer Vakra, kes tegid pöördumise ministrite, muinsuskaitseameti ja linna poole, milles nad ütlesid, et Haabersti hõberemmelgas on muutunud looduslikuks pühapaigaks.

Haabersti ristmiku juures on mitmel korral käinud kohal ka politsei ja eelmise nädala reedel andsid nad korralduse puukaitsjatel oma asjad kokku korjata ja telkmisplatsist lahkuda järgmise päeva hommikuks. Puukaitsjad aga jäid juba neile armsaks saanud puu juurde edasi ja rohkem pole tehtud katseid remmelgat maha võtta. Nii ongi veel teadmata, millal Haabersti hõberemmelga saaga endale lõpuks lahenduse leiab.