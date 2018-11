FOTOD | Kortermajades on üldine tuleohutus paranenud, kuid probleeme tekitavad rõdudel ja akendel suitsetajad

Mustamäe tee 132 maja korteriühistu esimees ütles, et valdav enamus maja elanikest saab tuleohutusnõuete täitmise olulisusest aru. Kuid on ka see väike arv inimesi, kes kõigest hoolimata hoiavad trepikodades lapsevankreid või koguvad keldris väljapoole enda boksi erinevaid asju.

Üks suur probleem on ühistu esimehe sõnul suitsetajatega, kes armastavad suitsu teha rõdul või lahtise akna peal ja suitsukonisid alla loopida. Nimelt toimus sel põhjusel samas majas paari nädala eest ka väike rõdupõleng. "Tuleb kuidagi seadusega paika panna, et ei tohi rõdudel suitsu teha ega konisid üle ääre visata. Päris palju tulekahjusid ongi sellest tingitud," sõnas ta. "Suitsetajatega on päris keeruline."