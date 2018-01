FOTOD | Kõrgepingeavarii Tallinna kesklinnas jättis päeva jooksul teist korda pool tuhat klienti elektrita

Tallinna kesklinnas jäid tänase päeva jooksul teist korda sajad kliendid elektrita.

Elektrilevi lubab elektri taastada kella 17.00 paiku, hetkel mõjutab katkestus 550 klienti Liivalaia tänava kandis. Katkestusi on Ravi tänaval, Lembitu tänaval, Süda tänaval ja Kosmose kino juures.

Kella 16.00-ks oli elekter paljudes majapidamistes taastatud, rike puudutas veel 173 klienti.

Täna hommikul kella 9.20 ajal oli Tallinna kesklinnas elektrita 813 majapidamist ja asutust. Elektrilevist öeldi hommikul Delfile, et tegu on kõrgepingeliini rikkega. Üks rikkekoht on tuvastatud ja seda parandatakse, teist rikkekohta tol hetkel otsiti.

Hommikuse tipptunni ajal ei töötanud foorid näiteks Liivalaia ja Juhkentali ristmikul, Liivalaia ja Veerenni ristmikul ja Viru keskuse kõrval.