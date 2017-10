FOTOD | Kopli trammitee remont pidi lõppema septembris, tööd on aga jätkuvalt pooleli

Kuigi Kopli-suunaline trammitee pidi lõplikult valmima 27. septembril, on tööd jätkuvalt pooleli. Trammipeatuste lähedusse on kuhjatud telliskivid, siin-seal ripuvad ühendamata juhtmed bussipaviljonides, poolikud on ka mitmed jalakäijate ülekäigud.

Näiteks Mere puiestee ja Balti jaama peatuse vahel asuva Suurtüki tänava ületamine lapsevankri või ratastooliga võib osutuda konarlikuks, sest sõidutee ja kõnnitee pole korralikult ühendatud asfaldi või muu täitevahendiga. Suurtüki tänav Foto: Taavi Sepp Mitmel pool on poolikud ka ooteplatvormid. Foto: Taavi Sepp Linnavalitsuset öeldi 4. septembril Delfile, et peatuste platvormide rajamine lõpule jõudma nädala lõpuks (10. septembriks). "Laiemalt on tööde lõppemise tähtaeg 27. september, mil lisatakse veel paviljone ja tehakse mullatöid ja muid korrastustöid," lisas Taavi Aasa nõunik Priit Simson.