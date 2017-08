FOTOD | Koolitulistamise üle elanud Viljandi kooli ees on EKRE plakat: "Anname tuld!"

Eesti konservatiivne rahvaerakond on Viljandi Paalalinna kooli ette, kus õpilane tappis püstolilaskudega saksa keele õpetaja, pannud oma plakati, millel kampaaniasõnum: "Anname tuld".

Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on tegu lihtsalt kokkusattumusega. Sellegipoolest ei võeta plakatit enne planeeritud kahte nädalat maha. "Me ei saa ju riigikampaaniat tehes selliseid detaile silmas pidades planeerida," rääkis ta. "Ma arvan, et see on mingi otsitud tüli. Ei, ma ei näe põhjust plakati mahavõtmiseks."