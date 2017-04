FOTOD: Konverentsil arutati, kas korruptsioonivaba Viimsi on reaalne eesmärk või unelm

Üle poolesaja inimese kogunes kuulama täna Viimsis toimunud konverentsi "Korruptsioonivaba Viimsi – reaalne eesmärk või unelm?" ettekandeid.

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik tõi välja, et korruptsioon on kõige intelligentsem kuritegevuse vorm. "Korruptandid on väga nutikad inimesed, kes mõtlevad välja raskesti avastatavaid skeeme. Lisaks on nad valmis külma kõhuga taluma meedias ilmuvat kriitikat," märkis Talvik.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern märkis, et väga oluline on korruptsioonikuritegudest avaldust kirjutades konsulteerida eelnevalt uurimisorganitega. "Keskmine korruptsioonikuriteo uurimine kestab politseis ligi 9 kuud, millele lisandub prokuratuuri ja kohtu menetlusaeg. Et asjad üldse mingi lahenduseni jõuaks, on vaja need algatada juriidiliselt korrektselt," ütles Pern.

Ekspress Grupi uuriva ajakirjanduse juht Tarmo Vahter rääkis mastaapsest korruptsioonist ASis Viimsi Vesi. Aastatel 2003 – 2013 maksid Viimsi Vee toonased juhid sularaha ettevõtte nõukogu liikmetele (sh vallvalitsuse liikmetele), et nood laseksid Viimsi Veest varastada üle poole miljoni euro. "Politsei uurimine on tuvastanud alusetuid arveid või ebaseaduslikult tellitud teenuseid on kokku 560 tuhande euro ulatuses. Kuna kätte saadi vaid osa toonasest Viimsi Vee raamatupidamisest, siis minu arvates olid reaalselt valla ettevõttest välja kanditud summad oluliselt suuremad."

Loe veel

Kodanikuühenduse Alternatiiv esindaja Ants Erm andis ülevaate 25. episoodist, kus Viimsi valla maadega on toimunud korruptsioonikahtlusega.

"Tervikpilt on vägagi masendav," resümeeris Erm.

Kogukonna Kulbi eestvedaja Ivo Rull viitas, et Viimsi volikogus viimastel aastatel opositsioon sisuliselt puudub, mistõttu varem üksteist teravalt korruptsioonis süüdistanud erakonnad on nüüd üksmeelselt need juhtumid maha vaikinud. Ettevõtte Port One juhatuse liige Teet Järvekülg rääkis poliitilise võimu ja korruptsiooni põimumisest. "Kahjuks pean tõdema, et prokuratuur on jäänud paljude asjade uurimisel formaalsutesse toppama," nentis Järvekülg.