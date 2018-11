FOTOD | Konstantin Pätsi monumendi konkurss võib alata aprillis, kuju püstitamise aeg on praegu teadmata

Fjuk ütles Delfile, et komisjon lähtus Pätsi monumendi asukoha valikul paarist kindlast printsiibist.

"Üks on see, et tegemist on ikkagi isikuga, kes omab suuri teeneid, et on olemas Eesti Vabariik ja kellega seoses samas on ühiskonnas palju ka neid arvamusi, mis ei tunnista tema tegevust kogu oma ulatuses heaks," rääkis Fjuk.

"Nii kaua, kui Eesti riik kestab ja me mäletame midagi, on see teema, kus on tuliseid pooldajaid ja tuliseid vastaseid. Seetõttu me leidsime, et kui juba selline isik on, kes väärib pidevat arutelu ja tuliseid vaidlusi, siis teda ei tohiks kuskile kõrvalisse kohta peita, vaid ta peabki olema nähtav," sõnas Fjuk.

Tema sõnul ei peaks Pätsi monument oma suurusega domineerima ega seindama oma vormikõnes võimuambitsiooni, vaid lihtsat eestlaslikku olemist, mille puhul võib alati midagi ette heita ja midagi ka heaks kiita.

Täpset ajakava, millal Pätsi monument Estonia teatri lähedusse püsti pannakse, Fjuki sõnul praegu ei ole. "Minu jaoks see tähtaeg pole oluline. Ta saab valmis siis, kui ta peab valmis saama," sõnas ta.