FOTOD | Kommunismiohvrite memoriaal õhust: sünkjas teekond itta

Vabariigi 100. sünnipäevaks rajatud kommunismiohvrite mälestuspaik koosneb kahest osast: „Teekond ja „Koduaed“. Esimene on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust. „Koduaia“ rahu ja turvalisust annavad edasi park õunapuudega ning mesilased memoriaali pargipoolsel seinal. Selleks et koduaeda, tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast.

Mesilassülem printidi välja Tallinna tehnikaülikooli metallprinteril, hoides mõtteis hukkunud 20 000 inimest, aga ka seda, et ühe mesilaspere suurus samasse suurusjärku jääbki.

Kokku on memoriaali all 30 000 ruutmeetrit muru, puid, kivisillutist, tahvleid, seinu, treppe, pinke ning ennekõike mälestamiskohti.