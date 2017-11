FOTOD | Kolm nädalat tagasi valmima pidanud rekonstrueerimistööd võidusamba jalamil seisavad, uus tähtaeg on detsembri alguses

Oktoobri lõpuks pidi valmis saama Vabadussõja võidusamba ala rajatiste rekonstrueerimistööd, kuid veel kolm nädalat peale tähtaega on näha, et tööd on pooleli, ent sagimist näha ei ole.

Rekonstrueerimistöid teostab Enska Ehitus ja selle projektijuht Ilja Jevlanovi sõnul ilmnesid rekonstrueerimise käigus lisatööd, mistõttu ei olnud võimalik kinni pidada ka algsest tähtajast. "Kõik on tellija ja töövõtja vahel kokku lepitud. Kinnitan, et ühtegi probleemi, mis võiks ühiskonda huvitada, ei ole. Kõik on plaanipärane ja umbes seitse kaheksandikku töödest on juba tehtud," ütles Jevlanov. Tööde tellija on Riigi Kinnisvara aktsiaselts (RKAS), mille pressiesindaja Mariaana Sõnajalg ütles, et tööd viibivad graniitkiviplaatide tarneviivituse ning tellija soovitud ehituslike muudatuste tõttu, mis puudutavad graniitkivide kinnitamist ja konstruktsioone. "Uus tööde valmimise tähtaeg on detsembri alguses. Hetkel töömaal tööd ei tehta, kuna graniitkiviplaadid on järeltöötlemises," ütles Sõnajalg. Plaatide paigaldamist jätkatakse Sõnajala sõnul homme. Algselt oktoobri lõpuks valmis saama pidanud tööde käigus remonditakse Vabadussõja võidusammast ümbritsevad graniitplaadid ning paigaldatakse objektile tõkestused, et vältida graniitplaatide lõhkumist. Kahjustuste parandamine ning tõkestuste paigaldamine maksab ligi 76 000 eurot, millest tõkestused ligi 3700 eurot. Summale lisandub käibemaks.