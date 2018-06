FOTOD | Kõik ujuma! Tallinna Pikakari rannas heisati sinilipp

Tallinnas heisati täna Paljassaares asuvasse Pikakari randa sinilipp.

Pirita ja Pikakari randades on see juba viies kord, kui suvisel rannahooajal sinilipp heisatakse. Mõlemad rannad on suviseks rannahooajaks valmis – liiv on puhtaks sõelutud, hooldatud ja paigaldatud on prügikastid ja kiiged, Pirital on liivast puhastatud promenaad.

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgise Sinilipp saamine tunnustus, mis tõendab kahe Tallinna supelranna teenuste ja veekvaliteedi kõrget taset.

„Sinilipuga pärjatakse vaid rannad, mis vastavad kindlatele keskkonna, teenuste ja ohutuse kriteeriumitele. Seega on Pirita ja Pikakari rannad sooja suvepäeva veetmiseks kindlasti head kohad,“ ütles abilinnapea.

„Sinilipu saamine sõltub paljuski veekvaliteedist ja Läänemere seis pole kahjuks kiita. Selles osas seisab Tallinnal ning teistel Läänemere-äärsetel piirkondadel veel suur hulk tööd ees. Loodetavasti saab lähiaastatel Sinilipu heista ka teistes Tallinna randades,“ lisas Izmailova.

2018. aastal heisatakse Sinilipp 45 riigis enam kui 4500 supelranda ja väikesadamasse üle maailma. Eestis taastati võimalus taotleda Sinilipp 2014. aastal Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi koostöö raames. Tallinnas koordineerivad Sinilipuga tunnustatud randade haldamist Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsused ning keskkonnateadlikke tegevusi Tallinna Keskkonnaamet.