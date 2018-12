FOTOD | Koidu tänaval avati mälestustahvel Marie Under sünnipaigas

Kunagisel heinamaal Toompea eeslinna Kassisaba agulis valmis 1872. aastal kahekorruseline puumaja, kuhu asus 1881 elama Kassari köster-koolmeistri Friedrich Underi pere. Samas Alimanni uulitsa majas nr 46 sündis 27. märtsil 1883 tulevane poetess Marie Under. Luuletaja perekonna kasutada oli seal ainult üks 15-ruutmeetrine kööktuba, aga peres oli juba mõne aasta pärast viis last. Nii kolisidki Underid, kui Marie oli saanud neljaseks, avaramasse korterisse Tõnismäel.

Tõsiasja, et Alimanni ehk nüüdsel Koidu tänaval asus suure eesti luuletaja Marie Underi sünnikodu, ei muuda asjaolu, et seda maja enam olemas ei ole. Tühjana seisnud hoone lammutati juba 1984. aasta suvel, kuigi see võinuks ajaloomälestisena kaitse all olla. Underi 100. sünniaastapäevaks taheti tema sünnimaja korda teha ning paigaldada mälestustahvel, kuid tollasele võimule oli see vastuvõetamatu.