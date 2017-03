FOTOD KOHTUST: Täna jätkub Kaur Kenderi protsess: istung kuulutati viimaks avalikuks

Täna jätkub Harju maakohtus protsess, kus arutatakse, kas Kaur Kenderi kirjutatud õudusnovell on lapsporno või mitte.

Kohtu poolt oli kinnitanud, et istung on kinnine, kuni uuritakse tõendeid. Kui algavad kohtuvaidlused, siis on istung avalik.

Nagu selgus, ei sõltu kõik ka vaid juriidikast. Istungi eel ilmus kohale kümneid noori - võiks ju eeldada, et ehk Kenderi tulihingelised toetajad. Aga ei, hoopis koolinoored, kes ühe kohtuniku saatel tulid istungit kuulama. Mida teha? Esiti jäeti kõik istuma ja istungi hakul otsustati, et istung on edaspidi avalik. Räägiti ära taotlusi puudutav ja nüüd on kohtuvaidluste aeg. Alustas prokurör Lea Pähkel. Ta toonitas, et Kenderi kirjutise puhul on tegu pornograafilise teosega, kus kirjeldused labased ja pealetükkivad. Teose pani Kender 2014. aasta lõpus kirja USAs ja Ühendkuningriigis.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises. Nimelt avaldas Kender 2014. aasta lõpus portaalis nihilist.fm vastuolulise kirjutise. Tekst oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Esimesed kohtuistungid olid enam kui aasta eest, kuid järgnes pikk paus, kuna kohus lasi ekspertidel kontrollida kirjaniku vaimset tervist. Psühhiaatrid jõudsid järeldusele, et Kenderil pole isiksushäiret, mistap võib kohtupidamisega jätkata.

Karistusseadustiku järgi võib Kenderit süüdimõistmise korral karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.