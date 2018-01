FOTOD KOHTUST | Savisaare protsess jätkub: ülevaate Keskerakonna eksjuhi tervisest annab raviarst Peep Põdder

Edgar Savisaare protsess jätkub täna Harju maakohtus, ent Savisaart ennast kohal pole ning seoses tema kehva tervisega võidakse kaardid sootuks ümber mängida.

Ülevaate Savisaare tervisest annab tema raviarst Peep Põdder. Delfi on varasemalt kajastanud Savisaare kaitsja Oliver Nääs taotleb kohtult Savisaarele uue terviseekspertiisi tegemist, et saada selgeks, kas veteranpoliitik on ikka võimeline protsessil osalema. Ühtlasi kaalub kohus võimalust eraldada Savisaare süüdistus ülejäänud kohtuasjast.

Raviarsti värsket hinnangut kõrvutatakse varem tehtud terviseekspertiisiga, mis lubas Savisaare üle kohut mõista.

Kui terviseekspertiis võimaldab Savisaare üle kohut pidada, on kohtul võimalik tema süüdistus ülejäänud menetlusest eraldada, et vähemalt ülejäänud süüdistatavate puhul vältida venitamist ja mõistliku menetlusaja möödumist.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus ametiisikuna altkäemaksu võtmises, Keskerakonna juhatuse liikme ja esimehena suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises, suures ulatuses rahapesu toimepanemises ning Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises.