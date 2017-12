FOTOD KOHTUST | Savisaar on haiglas, tänane istung jäi ära

Täna pidi esimest korda üle tüki aja toimuma kohtuprotsess altkäemaksu võtmises süüdistatava endise Tallinna linnapea Edgar Savisaare üle. See jäi ära, sest advokaat Oliver Nääsi sõnul viidi Savisaar haiglasse.

Nääs selgitas, et täna hommikul sai ta teate, et Savisaare seisund on halvenenud ja ta on viidud haiglasse. Ta ütles, et ei tea, mis tervisehäda Savisaarel on, aga ta lubas lähiajal selle järele uurida.

Nääs ütles, et pole nüüd mõnda aega Savisaarega suhelnud.

Nääs lubas peatselt tuua kohtule ka raviarsti tõendi Savisaare haiguse kohta.

Savisaare protsessi viimased istungid olid oktoobris. Vahepeal istungid lükkusid edasi seoses kohtuniku haigestumisega. Uued istungid on kavas 23-24. jaanuaril. 25. jaanuari istung jääb ära seoses ühe rahvakohtuniku planeeritud raviprotseduuriga.