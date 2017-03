FOTOD KOHTUST: Prokuröri hinnangul Kender teadis, et toodab lapspornot. Karistuseks nõuab süüdistaja rahatrahvi

Täna jätkus Harju maakohtus protsess, kus arutatakse, kas Kaur Kenderi kirjutatud õudusnovell on lapsporno või mitte. Labane ja pealetükkiv pornograafia – just nii iseloomustas Kenderi kirjatükki oma sõnavõtus prokurör Lea Pähkel. Ometi nõuab ta karistuseks vaid rahatrahvi, võinuks ka reaalset vanglakaristust.

Kenderi kohtuprotsessi esimesed istungid toimusid juba enam kui aasta eest. Alati on kordunud üks muster – kohal on paljud Kenderi toetajad, ent istung ise on kinnine ehk oodatakse ukse taga. Täna see viimaks lõppes. Saali lubati kõik huvilised. Rahvasumma põhjal võinuks arvata, et ehk on Kenderi tagala end mobiliseerinud, ent tegelikult oli tegu valdavalt koolinoortega, kelle juhendaja tõi miskipärast kuulama just lapspornost rääkivat istungit.

Kohtuvaidlustes oli avasõna prokurör Lea Pähkelil. Ta kõneles pea poolteist tundi. Ta meenutas, et Kender kirjutas teose 2014. aasta lõpus, mil viibis USAs. "Seal on toodud labaselt ja pealetükkivalt välja seksuaalsed toimingud, inimlik pool jäetud tagaplaanile," rääkis Pähkel. Ta lisas, et Kender kirjeldab teoses korduvalt alla 14-aastaste laste julma seksuaalset kohtlemist.

Kender ise on seda nimetatud kirjanduseks, ent Pähkeli sõnutsi pole vahet. "Kas kirjandus või kunst? Sel pole tähtsust," viitas ta, et seaduse kohaselt on tegu lapspornograafiaga, mis on kuritegu.

Loe veel

Pähkeli sõnutsi rääkis Kender kohtu ees, et ta tahtiski läbi kunstilise elamuse õudust luua. "Kender ütles, et inimese ja kodanikuna vastutab kõige eest, loojana, aga mitte millegi eest. Kunstnik ei saa mõelda, kuidas mingi pervert reageerib," vahendas Pähkel ja lisas, et Kender olevat öelnud, et teda ei huvitagi, kuidas eestlased teosele reageerivad ning üleüldse polnud need kirjeldused kõigile inimestele, vaid Nihilisti spetsiifilisele lugejaskonnale.

Pähkel viitas ka teistele tunnistajatele, kes ütlusi andsid. Teiste hulgas näiteks tuntud poliitik ja teatrimees Jaak Allik, kes osales aastate eest seaduse loomisel, mis just lapspornograafiat puudutab. Allik ütles, et ühiskond tõmbab piiri, mida tohib, mida mitte. Sealhulgas on viimaste hulgas muidugi ka lapspornograafia. Allik ise taolist teksti ei tarbiks ega soovitaks ka teistele.

Pähkel ütles lõpetuseks, et arvestades žanri eripära otsustas Kender teadlikult šokeerida ja pidi ka ise möönma, et seksuaalperverdi aktide läbi kujutab sel viisil lapsi pornograafiliselt. Pähkel leidis, et Kender pani toime kaudse tahtlusega kuriteo.

Võimalik karistus süüdimõistmisel on rahatrahv või isegi kuni kolme aasta pikkune vanglakaristus. Pähkel küsib prokuratuuri poolt karistuseks rahatrahvi 300 päevamäära ulatuses, mis oleks Kenderi puhul 3939 eurot. Lisaks ka muud jooksvad menetluskulud.

Kender peab siiamaani arusaamatuks, miks asi kohtusse jõudis. Ta märkis istungi järel Delfile, et see näitab ka, et eesti keeles polegi enam praktiliselt võimalik midagi kirjutada. Tema kaitsja Paul Keres esitab omapoolsed seisukohad homsel istungil.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises. Nimelt avaldas Kender 2014. aasta lõpus portaalis nihilist.fm vastuolulise kirjutise. Tekst oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Esimesed kohtuistungid olid enam kui aasta eest, kuid järgnes pikk paus, kuna kohus lasi ekspertidel kontrollida kirjaniku vaimset tervist. Psühhiaatrid jõudsid järeldusele, et Kenderil pole isiksushäiret, mistap võis kohtupidamisega jätkata.