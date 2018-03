FOTOD | Kohtla-Järvel Venemaa presidenti valinud veteran meenutas fašistide saabastega väljapeksmist Norrast

Eile saabusid Kohtla-Järvele valimiskomisjoni liikmed, kes andsid 30 eakale Venemaa kodanikule võimaluse osaleda Venemaa presidendivalimiste eelhääletamisel.

Venemaa peakonsul Narvas Juri Gribkov ütles venekeelsele Delfile, et kui saadi luba viia läbi eelhääletamine, kogusid komisjoni liikmed vaatamata puhkepäevadele kokku avaldused neilt, kes tervise või vanuse tõttu ei saa pühapäeval Narva sõita. Tegemist on Suure Isamaasõja veteranide, Leningradi blokaadi üleelanute, Saksa koonduslaagrite endiste alaealiste vangide ja invaliididega. Nimekirjade koostamisel ja hääletamise läbiviimisel abistas Kohtla-Järve veteranide ja pensionäride liit.

„Eelhääletamise korraldamine kodus on austusavaldus meie veteranidele,” ütles Gribkov.

Esimesena käidi 103-aastase Põhjalaevastiku merejalaväe veterani Aleksandr Mihhailovitš Razguljajevi juures. Külalislahke abikaasa Galina Grigorjevna nõudis, et välisjalatseid ära ei võetaks.

„No ei,” ütles peakonsul. „Ma teenisin enne Eestisse tulekut Norras, seal on kombeks tänavajalatsid ära võtta, enne kui majja siseneda.”

„Aga meie, kui vabastasime Norra fašistidest, jalatseid ära ei võtnud: säärikute ja saabastega tagumikku andes kihutasime fašistid Kirkenesist välja,” teatas Razguljajev.

Käidi ka 92-aastaste Pavel Jakovlevitš Pavlenko ja Ivan Zahharovitš Rassolovi juures. Austusväärses vanuses oli ka endine rindeõde Klavdija Ivanovna Lebedeva. Valimisteks olid nad selga pannud pidulikud riided ja rinda ordenid.

„Täna hääletasin ma selle poolt, et Venemaa teaks, et ka piiri taga elavad tema kodanikud, kellele ta on kallis, kes andsid kõik maa vabastamise eest fašismist. Ma olen kindel, et usaldusväärse liidriga ei tõsta fašism Venemaal kunagi pead,” lausus Rassolov.