FOTOD KOHAPEALT | Saaremaal maani maha põlenud suurpere kodu perenaine: kui läheb hästi, saame uude majja jõuludeks

Nüüd on Kupitsast saanud maja perenaine. "Võtsin laenud, et siin kõik korda teha, majapidamine jäi minule ja meie vanematele on kõik tagatud, nemad saavad siin ilusti elada oma elupäevade lõpuni," selgitas naine.

Aegamööda on perekond maja laiendanud, täiendanud ning kõpitsenud. Täna toodi põletusrusude alt välja kontorikaustad, mis on kõik sulanud üheks tükiks. Lahti kangutatud kaante vahelt tuli välja esialgne ehitusplaan, mis ei sarnane teps sellele, mis maja enne põlengut oli.

Põhjus elektris

Täna käis lisaks kindlustusagentidele krundil ka tuletõrje, kes tegid kindlaks, et tulekahju tekkepõhjus oli elektrijuhtmetes. "Mu isa süüdistas ennast, et tema käis ja toimetas seal kuuri all, aga täna oleks kui kivi südamelt langenud," rääkis Kupits.

Perekond on õnnetuse esimesest šokist taastunud, eriti nüüd, kui on teada ka täpne tulekahju tekkepõhjus ning kindlustuselt positiivne lubadus. Maja lammutamisega hakatakse pihta järgmisel nädalal.

Loe veel

"Kõik on praegu ju puhkusel, kuigi väga tahetakse aidata," oli Kupits tänulik. Ta tõi näite, et täna käinud kindlustusametnikud olid samuti puhkusel - tulid mandrilt perega saarele puhkama, aga et suurpere kipitas hingel, siis mindi maja üle vaatama.

Ta pakatab tänulikkusest inimeste suhtes, kes on neid juba praegu aidanud. "Lapsed istuvad nende saadetud riidekottide ja mängude otsas, tüdrukutel oleks nagu moeshow," naeris ta.

Otsib maamaja

Inimesed on saatnud tehnikat, aga ka suure telgi, vagunelamu ning Cramo saatis soojaku, kus perekond pesitseb. "See on isegi omamoodi tore, suvine aeg, siin niimoodi toimetada, poistel on oma vagunelamu," rääkis naine.

Ööbitakse ikkagi Kupitsa õe juures korteris - 80-ruudune pesa on küll mõnus, aga 12nekesi jääb natukene kitsaks. Niisiis on Kupits kodu otsingutel selleks ajaks, kuni käib majaehitus.

"Kindlustus lubaks mul ka viie tärni hotelli võtta, aga mina tahaksin ikkagi maja, mis oleks lähedal koolile ja vanakestel hea olla," rääkis pereema, "oleme siin ju kõik maa lapsed, mul kõik peenramaad oma kodus,".

Kuigi perele on juba pakutud ajutiselt korterit, siis otsib Kupits edasi, eriti kuna asenduskodus peab viibima teadamata ajaks. "Mul on viis last, me pole just kõige vaiksemad inimesed, kohe tekib kõrvalkorterisse müdin ja ega me kodus pole vaikselt jooksmist just harjutanud," naeris ta.

Senisest kodupaigast oli perelastel kooli tühised kolm kilomeetrit, õe kodust 12. "Praegu on küll suvevaheaeg, mul poisid olid juba hoopis vanaema juures, aitasid seal natukene ja said mere äärde, väiksemad käivad veel nädala lasteaias," sõnas Kupits.

Hävisid mälestusasjad

Kõige enam on kahju naisel laste joonistatud kaartidest ja titena tehtud käejälgedes. "All toas olid mul suured poisid, nad on suured jalkafännid, seina peal olid neil diplomid ja medalid, need kõik läksid. Aga eks neil tuleb juurde võidelda!" rääkis ta. Lasteasjadest neelas tuli ka aastate jooksul tekkinud talveriide tagavara.

"Eks tulevad sünnipäevad ja jõulud, küll need lapsed uued mänguasjad saavad, need on ju ainult asjad," rääkis naine muretult. Kõik asjad on asendatavad, näiteks õmblusmasin ja arvutid, mis tulekahjus hävisid.

"Minu enda tuba sai mitte tule- vaid kuumakahjustusi, kõik riidepuud on kokku sulanud pikas jorus. Seal kapis olid rahvariided ja pulmariided," rääkis ta edasi. Pulmariided olid paaril maalähedased, linasest tehtud ning käsitsi peale tikitud.