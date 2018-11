FOTOD | Kodanikupäeval õnnitlesid Ida prefektuuri töötajad Narvas 50 uut kodanikku

"Eesti sai täna teie võrra rikkamaks," sõnas Ida prefekt Tarvo Kruup tervituskõnes. "Palju õnne Eesti kodanikuks saamise puhul! Kodakondsusega kaasneb mitmeid kohustusi, aga see annab ka uusi võimalusi, näiteks õiguse anda oma hääle ka Riigikogu valimistel, suurema vabaduse reisimisel või võimaluse panustada rohkem kogukonna turvalisusse, liitudes abipolitseinike ridadega."

Mullu sai Eesti kodakondsuse kokku 881 inimest, neist Ida-Virumaal 174 inimest. Sel aastal on 25. novembri seisuga saanud EV kodanikuks 671 inimest, neist 135 on Ida-Virumaa elanikud. Uute kodanike seas on kõige rohkem inimesi, kellel polnud varem kindla riigi kodakondsust, ning ka Venemaa ja Ukraina kodanikke.