FOTOD | Kodanikujulguse aumärgi pälvis sel aastal 28 kodanikku

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna kodanikujulguse aumärgi 28 kodanikule, kes on oma vapra tegutsemisega päästnud elu, aidanud tabada kurjategijaid, hoidnud ära kuriteo või abistanud selle ohvrit.

Tänavu pälvisid kodanikujulguse aumärgi teiste seas ka julged kooliõpilased: 12-aastane Sten-Eric, 7. klassi õpilane Juri, 9. klassi õpilased Aleksander ja Rihard. Lisaks Larissa Šmatkova, Ilmar Münzer, Vahur Rämman, Marius Viitkar, Armido Jõerand, Allan Rooden, Aart Nõmm, Errit Kuldkepp, Almar Pikkoja, Ainar Riisimäe, Bruno Kärtner, Tarvo Tsetsin, Mark Tenin, Jaanus Lippasaar, Armand Mäekallas, Meelis Ränk, Margus, Gerdo, Ainar, Timory ja Rene. Kolm kodanikku ei soovinud oma nime avalikustada, ent nende teod on sellegipoolest väärt esiletõstmist ja aumärgiga tunnustamist.

"Mul on väga hea meel selle üle, mida te olete korda saatnud, riskides, pannes kaalule rohkem, kui seadus või formaalsed reeglid üheltki inimeselt nõuavad. Teie olete meie ühise elu kangelased ja tänu teie kangelastegudele on Eesti turvalisem paik," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu aumärke üle andes. "Me ei tea kunagi, millal võidakse rünnata meid ennast, meie lähedast või vara. Teie teod julgustavad kõiki inimesi astuma õiget sammu ja mitte jääma kõrvale, kui selline hetk saabub. Sellised sammud muudavad Eesti turvalisemaks."

"Tänased kodanikujulguse aumärgi saajad on kangelased. Nende julgus väljendub selles, et ka nemad on kartnud, kuid nad on oma hirmust üle saanud, aidanud inimesi ning nii mõnigi kord päästnud lausa elu. Nad on eeskujuks ja loodetavasti annavad nende lood ühiskonnale juurde julgust ja headust," tunnustas julgeid kodanikke Riigi peaprokurör Lavly Perling.

Reinsalu ja Perling tõid aumärgi väärsetena esile kõik lapsed, kes on julgenud enda või oma pereliikmete kaitseks abi otsida. "See, mida need Eesti lapsed rasketes ja keerukates olukordades teevad, on tõeline julgustükk. Sümboolne kodanikujulguse aumärk kuulub kõigile lastele, kes on koduste raskuste korral otsinud abi näiteks oma õpetajalt, lasteabi telefonilt või politseist," selgitas Urmas Reinsalu.