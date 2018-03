Täna hommikul vajus Harjumaal Kloogal läbi jää sõiduauto Mercedes. Selles sõitnud noored inimesed pääsesid õnneks eluga.

Järve ääres koos lapsega jalutanud kohalik mees ütles Delfi fotograafile, et noored harjutasid järvejääl autoeksami eel libedasõitu, kuid ei osanud karta, et jää enam vastu ei pea.

Õnnetuskoht on paarisaja meetri kaugusel rannast. Päästeametist öeldi Delfile, et see oli õnnelik õnnetus - noored said õigel ajal autost välja.