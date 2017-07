FOTOD | Kinos Artis avati filmiseansi ja näitusega kultuurifestival Baltic Pride

Eile õhtul avati kinos Artis kolmandat korda Tallinnas toimuv LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride.

Baltic Pride'i avaüritusel vaadati filmi "Becoming Ann-Christine" transsoolisest naisest. Lisaks avati näitus "Who is This Wo/Man".

6.–9. juulini toimuv LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest. Laupäeval toimub Tallinnas üle kümne aasta taas Baltic Pride’i rongkäik. Kõik Baltic Pride'i üritused peale pidude on tasuta.