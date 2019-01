FOTOD | Kindlustusmaakleri vastuoluline reklaamkampaania kütab sotsiaalmeedias kirgi

Kampaania raames on kindlustusfirmal ilmunud mitmeid reklaame, millel on esitletud marjade vahele peidetud inimese leidmist.

Ajalehes Postimees ilmunud kampaania on reklaamide hulgast enim kirgi kütnud. Teistele kampaaniapostritele on peidetud tulnukas, koer ja mees.

Reklaami mõistis hukka inimõiguste eest võitlev kogukond Salliv Eesti, küsides oma Facebooki seinal üheselt: " Kindlustusteenuste vahendaja IIZI Kindlustusmaakler ja Postimees arvavad, et selline reklaam on OK... Tekib küsimus, kas nii reklaami väljamõtlejad kui Postimehe reklaamiosakond olid kollektiivselt purjus? Mis sajand on hetkel Eestis?".

Uurides IIZIlt endalt, miks nad sellise kampaaniaga välja tulid, teatas ettevõtte turundusjuht Maria Plees, et kujundusi on kampaanias rohkem kui kõnealune.

"Kindlasti tuleks vaadata siin erinevaid külgi, pilti suuremalt ja laiemalt. Mitte jääda kinni ühte reklaami ja otsida sealt midagi, mida seal ei ole," selgitas Plees.

Ettevõtte esindaja ei näinud kampaanias probleemi. Ta tõi välja, et IIZI ei erista oma reklaamide kujundamisel inimesi nahavärvi, soo ega ka muude tunnuste järgi. "Kõik kampaania reklaamides kasutatavad tegelased on võrdsed. Seega on ka erinevad reklaamlahendused võrdsed," lõpetas Plees.

IIZI reklaamid ehtisid ka nädala alguses päevalehtede esikaasi - siis jäid need diskrimineerimise osas kindlamale pinnasele.