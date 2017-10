FOTOD | Kiirelt tulnud mõnus talveilm on muutunud tüütult lörtsiseks, uus nädal toob lisaks hoogsale lörtsile ka tugeva tuule!

Kolmapäeva õhtul sadama hakanud lumi tõi rohkelt rõõmu ja mitmeid lumememmesi. Tänaseks on aga kaunid lumehanged asendunud lörtsi ja lompidega. Halb uudis on aga see, et lörtsi võib sadada veel vähemalt nädala.

Riikliku ilmateenistuse andmetel väheneb pärastlõunal täna ennelõunal sadanud lörtsi ja vihma võimalus. Tähelepanelik tuleb olla aga teedel, sest nullilähedase õhutemperatuuri tõttu püsib libeduseoht. Ehkki öösel läheb temperatuur mandril alla nulli, saartel jääb aga plussi, toob homne päev jällegi kuni kaheksa kraadi sooja ja sademeid. Hommikul tuleb lund, hiljem Lääne-Eestis enamasti vihma, Ida-Eestis aga lörtsi. Edasi enne teisipäeva miinuskraade ei pruugi tulla. Pühapäeval sajab aeg-ajalt vihma, Tallinn-Tartu joonest ida pool põhiliselt lörtsi. Temperatuuri on päeval 3-7 kraadi. Esmaspäeval tuleb hoogsadudena vihma ja lörtsi. Lisaks sademetele on ka väga tugev loodetuul, mis võib tõusta kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur kõigub ööpäeva vältel ühest viie kraadini, saartel mõni kraad rohkem. Ööl vastu teisipäeva võib mõneti kohata minimaalset miinuskraadi. Päeval aga järkuvalt null kuni viis kraadi plussi. Sajuhoogude võimalus jätkuvalt püsib.

FOTOD | Tallinn üritab lume alt välja pugeda Kolmapäeval tuleb jätkuvalt kohati lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on päeval kuni üheksa kraadi sooja. Ilmateenistuse nädalaprognoos lõpeb aga neljapäevaga, mil tuleb vihma, sisemaal ka jätkuvalt lörtsi. Tuul paisub jällegi väga tugevaks ja õhutemperatuuri on 4-9 kraadi.