FOTOD | Kesklinna vanem lubab Snelli tiigile uut hingamist: praegune pilt on mõistagi kole, veekogu ootab ees põhjalik puhastus

Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk tõdeb, et Toompea külje all asuva Snelli tiigi olukord jätab soovida, ning lubab, et pärast eilset kiirpuhastust korrastatakse paari nädala jooksul veekogu kõige problemaatilisem piirkond. Pikemas perspektiivis ootab tiiki ja seda ümbritsevat Toomparki ees rekonstrueerimine.

Toompea nõlvaga piirneva Toompargi kroonijuveel — Snelli tiik — on aastaid olnud kontrastne paik, kus veekogu ühes otsas sillerdab kaunis vesi ja teisel pool koguneb prügi.

Stenbocki maja rõdult, kus peaminister oma kõrgetele külalistele Tallinna tutvustab, paistavad teravale silmale ka suuremad prügihunnikud kätte.

Viimati juhtis Delfi Tallinna vanalinna külje all asuva populaarse jalutamispaiga räpasusele tähelepanu käesoleva nädala reedel. Nimelt hulpisid vees plastikaara kõrval isegi religioossed sümbolid, aga ka lindude ja näriliste laibad.

Kesklinna vanem Taavi Pukk möönis Delfile, et pilt, mis fotodelt avanes, on tõepoolest kole ja sellist olukorda kesklinnas olla ei tohi.

Esmane puhastus ei lasknud end kaua oodata ja juba eile paluti hoolduspartneril Snelli tiik põhjalikult üle käia. “Lahtise prügi koristus toimus nii kaldal kui ka paadilt vee peal. Seega prügi on koristatud,” kinnitas Pukk.

Linnaosavanema sõnul on kõige problemaatilisem koht just fotodel kujutatud Snelli tiigi Nunne tänava poolne sopp, mis on madal ning kus vesi sisuliselt seisab. “Just sinna kipub prügi triivima ja kogunema. Samuti on tiigi sellepoolses osas probleem kinnikasvamisega ja suure hulga mudaga, mis samuti tiigi inetuks muudab."

Muda ja vetikate väljakaeve, hoolsam koristus, põhjalik puhastus

Seekord ei piirduta vaid pinnaltkoristamisega ja tiigi korrastamine võetakse tõsisemalt ette. "Kesklinna valitsus on juba võtnud hinnapakkumisi, et antud kohta põhjalikumalt puhastada ning traktori jõul kaevata kogunenud muda ja vetikad välja. Loodetavasti saame need tööd teostada paari nädala jooksul ning see muudab ilme oluliselt paremaks," lausus Pukk.

"Väga oluline on ka see, et Snelli ääres jalutajad prahti maha ei jätaks, sest lahtine prügi lendab tuulega kergesti tiiki. Kesklinna valitsus peab ka omalt poolt olema hoolsam, et meie lepingupartner parki ja tiigiserva prahist hoolikamalt koristaks," märkis Pukk.

Kaugemas tulevikus on Kesklinna valitsusel kavas kogu tiik põhjalikult puhastada. "Mõned kuud tagasi saatis Kesklinna valitsus keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) projektitaotluse tiigi puhastamiseks toetuse saamiseks. Kahjuks aga sel korral toetuseks antud projekt ei kvalifitseerunud. Järgnevate aastate jooksul on kindlasti kavas, kas toetusega või ilma, Snelli tiik puhastada ning kaldad rohkem korrastada," lubas linnaosavanem.

Snelli tiiki kogunenud prügi perioodiliseks koristamiseks on Puki hinnangul kahtlemata võimalik vahendeid leida. "Kindlasti arvestan sellega ka järgmise aasta linnaosa eelarve kokkupanekul."

Rekonstrueerimist ja kaasajastamist vajab ka Toompark ning järk-järgult plaanib linnaosavalitsus ka selle töö ette võtta.