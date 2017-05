FOTOD: Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat Taavi Aas: läheme valimisi võitma!

Täna hommikul kell 8 kogunes Keskerakonna büroos erakonna Tallinna nõukogu, et kinnitada, kellest saab Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat.

Siiani oli sõelal kaks nime - Mustamäe esinumber, praegune linnapea kohusetäitja Taavi Aas ja kohalike venelaste lemmik, Lasnamäe esinumber Mihhail Kõlvart.

Delfi teada oli juba möödunud nädalal selge, et aastaid Savisaarele kuulunud teatepulga võtab üle Aas ja on ametlik linnapeakandidaat. Täna seda ka kinnitati.

Partei ei piirdunud kõigest pressiteatega - ajakirjanikud kutsuti täna Keskerakonna büroo juurde, pärast koosolekut toimub pressikonverents Kohtu tänava vaateplatvormil.

Ajakirjanike ette astus Aas koos partei esimehe Jüri Ratasega. Märgiti, et kandidaate, kes olid arutlusel, oli viie ringis. Ratas kiitis, et Aasal on linnajuhtimisega praeguseks juba pikaajaline kogemus. Aas ise toonitas, et Tallinnas minnakse kohalikel valimistel kindlasti välja võidu peale. "Suur osa minu töömehe põlvest on olnud pigem mänedžeri, mitte rahvamehe ametis. Olen teeninud kaadri taga, mitte niivõrd kaamerate ees. Kuid nüüd olen ma otsustanud varjust välja tulla ja kandideerida Tallinna linnapeaks. Selleks, et saaksime kaitsta oma saavutusi, ehitada seda linna edasi, luua uus jalakäijatele sõbralik peatänav, anda uus elu linnahallile ja toetada linna eakaid inimesi. Et igaüks saaks öelda – see linn on minu."

Nelja aasta eest sai vaid 227 häält

Omamoodi paradoksaalne on tõik, et Aas ise pole valimistel siiani väga populaarne olnud. 2013. aastal sai ta kohalikel valimistel 227 häält. Ta pääses küll linnavolikokku, ent tegu oli kompensatsioonimandaadiga ehk koha tagas valijate toetuse asemel koht valimisnimekirjas.

Võrdluseks olgu öeldud, et Edgar Savisaar kogus siis Lasnamäel 39 979 häält, samas piirkonnas kandideerinud Kõlvart aga 5307 häält.

Praeguseks on lisaks Keskerakonnale suurematest parteist kandidaadi kinnitanud ka EKRE, selleks on Martin Helme. Teised parteid on veel ebalevad ja otsust pole langetanud. Reformierakonna puhul on enim räägitud Kristen Michalist ja sotside puhul Rainer Vakrast.