FOTOD | Keskerakonna suvepäevad: kes viibutab kirvest, kes ajab törts poliitjuttu! Kohal ka endisi savisaarlasi

Ajal, mil Edgar Savisaar Hundisilmal oma valimisplaane seab, lustivad sajad keskerakondlased eesotsas Jüri Ratasega Lääne-Virumaal Lammasmäel, kus toimuvad traditsioonilised Keskerakonna suvepäevad.

Varasematest suvepäevadest eristab üritust muidugi see, et kohal pole Edgar Savisaart. Veel mullu pidas ta avakõne, ent nüüdseks on teatepulga võtnud üle Jüri Ratas. Kohal on partei koorekiht – muu hulgas ka Taavi Aas, Mihhail Kõlvart, Kadri Simson, Enn Eesmaa ja paljud teised. Kohal on ka Martin Repinski ja viimaseid kuid rase Siret Kotka-Repinski. Kohal on ka neid, keda pigem peetud Savisaare leeri kuuluvateks – näiteks Peeter Ernits.

Eri sõnavõttude kõrval leitakse aega ka võrkpallimänguks ja muukski. Nagu näha, siis Jaanus Karilaid pani end proovile kirveheites.

Foto: Rauno Volmar

Üks kohalviibinu nentis Delfiga rääkides, et kuigi tahetaks pingeid maha võtta ja pidutseda, siis ilmselt liiguvad jutud õhtul tahes tahtmata ka valimistele.