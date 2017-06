FOTOD: Keskerakonna linnapeakandidaat Rakveres on Triin Varek

Keskerakonna Rakvere piirkond otsustas, et erakonna linnapeakandidaadiks Rakveres saab ettevõtja Triin Varek, kes on endise keskerakondlase, linnavolikogu esimehe Toomas Vareku tütar.

Kuigi poliitikas pole Triin Varek varasemalt kaasa löönud, vaid on keskendunud ettevõtlusele, näeb ta täna vajadust linna arengutes kaasa rääkida. Varek sõnas, et otsustas kandideerida just Keskerakonnas, sest erakonna suund tugeva keskklassi loomisel sobib enim tema vaadetega. „Usun Rakvere tugevustesse ja positiivsesse tulevikku, kuid selleks tuleb ka midagi ise ära teha ning olen selleks vastutuseks valmis,“ põhjendas Varek kandideerimist linnapeakandidaadina.

Valimiste kohta Rakveres sõnas Varek, et ta loodab erakondadelt selgeid ja asjalikke programme ning enam koostööd. „Linnajuhtimine on meeskonnatöö ja meeles tuleb pidada, et rahvas ei ole linna jaoks, vaid linn on rahva jaoks. Linnajuhtimine peab olema läbipaistvam ja kaasavam ning parandada tuleb linnavalitsuse ja kodanike suhtlemist, vähendades sealhulgas bürokraatiat,“ sõnas ta.

Enda jaoks oluliste teemadena tõigi linnapeakandidaat välja läbipaistvama ja kaasavama linnajuhtimise, ettevõtluse toetamise ning muidugi sotsiaal- ja haridusvaldkonna küsimused. „Oluline on ka linnasüda uuesti elama panna nii, et see köidaks kohalikku ja turisti. Kindlasti vajavad lahendamist Linnagalerii ja Pärdi kontserdimaja küsimused, riigigümnaasiumi asukoht ja palju muud,“ rääkis Varek, kelle sõnul tullakse tervikliku valimisprogrammiga Rakveres ka peatselt välja.

Varek on kahe lapse ema, töötanud varasemalt eraettevõtluses ning ka SA Lääne-Viru Arenduskeskuses ettevõtlus- ja kohalike omavalitsuste konsultandina. 2001. aastast töötab Varek meditsiinitarvikutega tegeleva ettevõtte OÜ Wimberg tegevjuhina. Ta on lõpetanud Concordia Rahvusvahelise Ülikooli rahvusvahelises ärijuhtimises ning omandanud 2014. aastal magistrikraadi Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduste Instituudis.