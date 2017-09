FOTOD | Keskerakonna juhatus viskas Olga Ivanova ja veel 31 inimest parteist välja

Keskerakonna juhatus arutas täna muu hulgas nende keskerakondlast saatust, kes valimistel mõnes teises nimekirjas kandideerivad. Olga Ivanova ja veel 31 liiget visati erakonnast välja.

Tõsi, erakonnast visati Ivanova välja, ent juhatuses saab ta jätkata. Praeguse otsuse kavatseb Ivanova vaidlustada erakonna kongressil.

Keskerakonna juhtladvik on väljaviskamist varem kommenteerinud: "Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa teised erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks."

Olga Ivanova on Delfile öelnud, et kui ta tõesti välja visatakse, on parteis inimesi, kes selle otsuse järel samuti parteist lahkuvad. Ent näiteks Jaanus Karilaid sõnas täna, et ei usu, et keegi Ivanova tuules lahkub.