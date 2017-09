FOTOD | Keskerakonna juhatus viskas Olga Ivanova ja veel 31 inimest parteist välja! Paradoks: Ivanova võib juhatuses jätkata

Keskerakonna juhatus arutas täna muu hulgas nende keskerakondlast saatust, kes valimistel mõnes teises nimekirjas kandideerivad. Olga Ivanova ja veel 31 liiget visati erakonnast välja juhatuse liikmete häältega 12:2.

Tõsi, erakonnast visati Ivanova välja, ent juhatuses saab ta jätkata. Juhatusest saab ta välja heita vaid kongressi otsusega. Praeguse otsuse kavatseb Ivanova kongressi ajal vaidlustada.

Mis saab Ivanovast riigikogust, on veel ebaselge. Ta ootab ära, mis on Keskerakonna fraktsiooni seisukoht. Kadri Simson ütles, et kui Ivanova ka peaks fraktsioonist lahkuma, on koalitsioonis veel 53 liiget ja temale teadaolevalt ei kavatse Ivanovaga koos keegi teine lahkuda.

Ivanova ise aga kinnitas, et tänase seisuga on neid inimesi küll, kuid nende nimesid on ta siiamaani keeldunud nimetamast. Samuti ei osanud ta spekuleerida nende arvu.

Keskerakonna juhtladvik on väljaviskamist varem kommenteerinud: "Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasi liikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa teised erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks."

Olga Ivanova on Delfile öelnud, et kui ta tõesti välja visatakse, on parteis inimesi, kes selle otsuse järel samuti parteist lahkuvad. Ent näiteks Jaanus Karilaid sõnas täna, et ei usu, et keegi Ivanova tuules lahkub.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et valimisliitudes kandideerijad on end ise sisuliselt erakonna nimekirjast juba välja arvanud ning erakonna juhatusel tuli vastav otsus vaid vormistada.

"Igaühel on õigus kandideerida endale sobivas nimekirjas, kuid sel juhul tuleb teha konkreetne valik ning see ka ausalt välja öelda. Nende inimeste osas, kes kandideerivad erakonna vastu, kuid ei leidnud endas jõudu erakonnast lahkuda, tegi otsuse juhatus," selgitas Ratas.

Ta lisas, et erakonna põhikiri ütleb selgelt, et iga Keskerakonna liige kohustub toetama erakonna valimiskampaaniat. "Paraku on Tallinnas valimisliidus kandideerijad käitunud erakonna, liikmete ja eelkõige valijate suhtes ebaausalt, näiteks väites, et kandideeritakse erakonna toetuseks. Keskerakonna programmi saab toetada vaid Keskerakonnas kandideerides või hääletades erakonna poolt ning muud väited on lihtsalt eksitavad," rõhutas Ratas.

"Loodetavasti arvestab Olga Ivanova ka edaspidi, et ta on valitud Riigikogusse Keskerakonna saadikuna ning austab oma valijaid ja erakonna programmi," ütles Ratas.

Ratas lisas, et on kahetsusväärne, et erakonnast tuleb inimesi välja arvata, ent see on tema sõnul vajalik ja õiglane, et hoida usaldust erakonna vastu.

Valimisliitudes kandideerijate osas teistes Eestimaa omavalitsustes teevad otsused piirkonna juhatused, kes esitavad oma ettepanekud kinnitamiseks erakonna juhatusele.

Edgar Savisaart kui asutajaliiget Keskerakonnast välja ei visatud.